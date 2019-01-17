В день Крещения Господня ПКС-Водоканал подвезет воду для освящения

Уже в эту субботу, 19 января, праздник Крещения Господня.

"РКС-Петрозаводск", по традиции, подвезет воду для освящения к храму Великомученицы Екатерины, расположенному по адресу ул. Вольная, д. 1, Крестовоздвиженскому собору (ул. Волховская, д. 1) и храму в честь Св. Великомученика и Целителя Пантелеимона, расположенному на улице Сыктывкарской, д. 34. Цистерны с освященной водой будут стоять с 9.00 до позднего вечера.

Обратите внимание, что в связи с необходимостью подвоза воды для освящения, расписание подвоза воды в микрорайон Соломенное изменится: в субботу подвоз в Соломенное осуществляться не будет, воду подвезут в пятницу в соответствии с графиком.