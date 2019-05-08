В День Победы в Петрозаводске будут изменены маршруты автобусов и троллейбусов

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Изменения движения коснутся пассажиров автобусов №5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26 и троллейбусов №1, 4. 6, сообщает мэрия Петрозаводска.
Девятого мая в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, и частичным перекрытием ул. Правды, ул. Кирова, пр. Карла Маркса, ул. Пушкинской, ул. Куйбышева, ул. Луначарского вносятся изменения в организацию движения автобусных маршрутов.
Ограничения будут действовать до 16.30.
Подробнее о временных маршрутах читайте на сайте мэрии.
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