В День Победы пройдет легкоатлетическая эстафета по улицам Петрозаводска

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Заявки участников принимаются до 1 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Эстафету могут поддержать команды обучающихся в общеобразовательных организациях, средних специальных учебных заведений и учебных заведений профессионального образования, студенты высших учебных заведений, а также коллективы физической культуры предприятий и организаций, команды любительских спортивных клубов.
Форма регистрации участников, условия и положение размещены на сайте.
Во вторник, 7 мая, в 17.00 на стадионе "Юность" состоится совещание представителей команд.
В четверг, 9 мая, с 9.00 до 13.00 на стадионе "Юность" на ул. Кирова, 2 пройдёт выдача стартовых пакетов и дополнительная регистрация команд. В 14.00 эстафета стартует с площади Кирова.
Длина всех 10 этапов составляет 2,7 км.
Все интересующие вопросы можно задать в сообщения группы "Легкоатлетическая эстафета 9 Мая 2019" или по телефону МУ "Центр спорта" 77-99-60.
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