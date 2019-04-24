В День Победы пройдет легкоатлетическая эстафета по улицам Петрозаводска

Заявки участников принимаются до 1 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Эстафету могут поддержать команды обучающихся в общеобразовательных организациях, средних специальных учебных заведений и учебных заведений профессионального образования, студенты высших учебных заведений, а также коллективы физической культуры предприятий и организаций, команды любительских спортивных клубов.

Форма регистрации участников, условия и положение размещены на сайте.

Во вторник, 7 мая, в 17.00 на стадионе "Юность" состоится совещание представителей команд.

В четверг, 9 мая, с 9.00 до 13.00 на стадионе "Юность" на ул. Кирова, 2 пройдёт выдача стартовых пакетов и дополнительная регистрация команд. В 14.00 эстафета стартует с площади Кирова.

Длина всех 10 этапов составляет 2,7 км.

Все интересующие вопросы можно задать в сообщения группы "Легкоатлетическая эстафета 9 Мая 2019" или по телефону МУ "Центр спорта" 77-99-60.