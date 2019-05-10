В День Победы в Карелии поймали восемь пьяных водителей

Из числа нарушителей двое ранее уже привлекались к ответственности за нетрезвое вождение, сообщили в ГИБДД Карелии.

За праздничные сутки сотрудники ДПС отстранили от управления восемь водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии опьянения. Из числа пьяных нарушителей двое управляли повторно, им грозит уголовная ответственность.

Так, 9 мая на Шуйское шоссе сотрудники Госавтоиспекции остановили 22-летнего пьяного водителя. Его автомобиль (на фото) отправили на штрафстоянку.