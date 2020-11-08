В День полиции в Карелии ожидается снег, ветер и ноль градусов

О погоде на 10 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем потеплеет до 0,+2°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до 0, -5°С, днем воздух прогреется до -2, +3°С.