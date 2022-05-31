В День России жителей Карелии научат танцевать зумбу

Опубликована программа празднования Дня России в Петрозаводске.

Акции, приуроченные к Дню России, пройдут во всех районах и городских округах республики. Центральным событием станет международный песенный фестиваль: он пройдёт в Петрозаводске и соберёт на площади Кирова восемьдесят хоровых коллективов из регионов России и Республики Беларусь, напомнили в правительстве региона.

Хористы выступят под открытым небом в сопровождении сводного национального оркестра. По словам организаторов праздника, ключевым событием фестиваля станет исполнение Гимна Российской Федерации — для этого сформируют единый хор, в который войдут две тысячи человек. Выступать коллективы начнут в 12.00. После фестиваля — в 20.00 — там же пройдёт большой мастер-класс по зумбе «Танцуй, Россия!».

На Слободской площади одновременно пройдут фестиваль семейного творчества «Мельница счастья» и гражданско-патриотическое мероприятие для молодых семей и молодежи «OMA MUA». Оба события начнутся в 12.00. В это же время состоится раздача лент триколора возле торгово-развлекательного центра «Макси» и фонтана «Молекула».

Ещё одним масштабным событием станет танцевальный флешмоб. Его проведут в 13.00 возле Дворца торжественных церемоний в рамках международного фестиваля «Русь фестивальная».

Кроме того, 8 июня в Доме дружбы народов Республики Карелия пройдёт праздничный концерт, приуроченный ко Дню России. В программу войдут песенные и поэтические выступления национальных творческих коллективов Карелии. Концерт начнётся в 15.30.