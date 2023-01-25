В День влюбленных Соцфонд Карелии проведет горячую линию с инвалидами

Горячая линия отделения Соцфонда будет посвящена вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Во вторник, 14 февраля, еженедельная горячая линия в Отделении Социального фонда по Республике Карелия будет посвящена вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

Напомним, что обеспечение жителей Карелии, имеющих инвалидность, изделиями реабилитации осуществляется Отделением Социального фонда России по Республике Карелия тремя равнозначными способами: в натуральном виде путем заключения государственных контрактов на поставку изделий реабилитации, путем выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные средства, путем выдачи электронного сертификата на покупку необходимых технических средств реабилитации.

Жители Карелии могут получить телефонные консультации по теме ТСР 14 февраля с 11.00 до 13.00 по телефону в г. Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.