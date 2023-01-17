В День всех влюбленных житель Карелии забил женщину до смерти

В Беломорске местный житель выпил и убил знакомую, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, днем 14 февраля 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в Беломорске, во время возникшего словесного конфликта с женщиной избил ее, нанес множественные удары ногами по голове и телу, в результате которых наступила смерть.

В ходе проведения следственных действий мужчина задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пересечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.