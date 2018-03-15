В Карелии даст концерты победитель "Фабрики звезд": билеты пришедшим на выборы дадут бесплатно

Сладкоголосый певец даст два концерта в одном из городов республики.

В Лахденпохье в день выборов, 18 марта, выступит известный певец, сын звезды отечественной сцены Александра Малинина – Никита Малинин, сообщается в группе города ВКонтакте.

В 2003 году Никита Малинин стал победителем телепроекта "Фабрика звезд-3", пресса стала называть его называли не только талантливым, но "загадочным и стильным". Его песня "Котенок" полгода не сходила с вершин хит-парадов, по ней сняли клип, а радио "Хит FM" в 2004 году присудило Никите ежегодную международную премию "Стопудовый хит".

Концерты состоятся 18 марта в 15.00 - в зале Лахденпохского техникума (ул. Ленина, д. 45); в 18.00 - в актовом зале Лахденпохской школы (ул. Садовая, д. 22).

Вход на концерт по приглашениям, получить которые можно совершенно бесплатно у волонтеров на избирательных участках в день голосования.