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Новости. Общество
16:17, 15 Марта 2018

В Карелии даст концерты победитель "Фабрики звезд": билеты пришедшим на выборы дадут бесплатно

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Сладкоголосый певец даст два концерта в одном из городов республики.

В Лахденпохье в день выборов, 18 марта, выступит известный певец, сын звезды отечественной сцены Александра Малинина – Никита Малинин, сообщается в группе города ВКонтакте.

В 2003 году Никита Малинин стал победителем телепроекта "Фабрика звезд-3", пресса стала называть его называли не только талантливым, но "загадочным и стильным". Его песня "Котенок" полгода не сходила с вершин хит-парадов, по ней сняли клип, а радио "Хит FM" в 2004 году присудило Никите ежегодную международную премию "Стопудовый хит".

Концерты состоятся 18 марта в 15.00 - в зале Лахденпохского техникума (ул. Ленина, д. 45); в 18.00 - в актовом зале Лахденпохской школы (ул. Садовая, д. 22).

Вход на концерт по приглашениям, получить которые можно совершенно бесплатно у волонтеров на избирательных участках в день голосования.

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-03-15 17:27:05
Народу понравится, всё равно в музыке не разбираются.
Саныч
2018-03-15 16:43:46
Мне интересно: если бы мне заплатили - я бы пошел его слушать?
Гость
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