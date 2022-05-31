В День защиты детей молодой мотоциклист в Карелии въехал в «буханку» (ФОТО)

Авария с участием мотоциклиста произошла в Лахденпохском районе Карелии.
Как сообщили в Госавтоинспекции республики, авария с участием мотоциклиста произошла 1 июня в поселке Элисенваара Лахденпохского района на улице Центральная.
По предварительным данным, 28-летний водитель мотоцикла BSE столкнулся с автомобилем УАЗ.
В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее стали известны подробности серьезной аварии на трассе в Карелии, где опрокинулась фура.
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