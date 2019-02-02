В деревне Карелии закрыли единственный магазин

В деревне Тулокса Олонецкого района закрылся единственный магазин, больше людям негде покупать продукты.

Как сообщили жители Тулоксы "Столице на Онего", 1 февраля у них закрылся единственный магазин.

"Все распродали, магазин закрыли, - рассказала местная жительница, - больше продукты нам покупать негде. Обещали автолавку, но не каждый день. По вторник, четвергам и субботам. Вот вчера приезжала в 12.00, купили кое-чего из продуктов, но цены кусаются. Например, песок сахарный у них 67 рублей, а в сетевых магазинах можно и за 42 купить. Ну какая бабушка до сетевого магазина за 20 км доберется?"

Пока местные жители находятся в растерянности, так как еще нет ясности, где конкретно будет останавливаться автолавка, куда и во сколько приходить, долго ли будут стоять и ждать покупателей.

Мы уже писали, что в деревне закрыли все: вначале школу, потом клуб, медпункт, библиотеку, почту, а теперь и магазин.

Вопрос о закрытии магазина освещался и на страницах местной газеты "Олония", но ситуацию спасти не удалось.

Николай Мельников "Поставьте памятник деревне"

Поставьте памятник деревне

на Красной площади в Москве,

там будут старые деревья,

там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата

с крыльцом, рассыпавшимся в прах,

и мать убитого солдата

с позорной пенсией в руках.

-

И два горшка на частоколе,

и пядь невспаханной земли,

как символ брошенного поля,

давно лежащего в пыли.

И пусть поёт в тоске и боли

непротрезвевший гармонист

о непонятной русской доле

под тихий плач и ветра свист.

-

Пусть рядом робко встанут дети,

что в деревнях ещё растут, –

в наследство им на белом свете

всё тот же чёрный, рабский труд.

Присядут бабы на скамейку,

и всё в них будет как всегда:

и сапоги, и телогрейки,

и взгляд потухший... в никуда.

-

Поставьте памятник деревне,

чтоб показать хотя бы раз

то, как покорно, как безгневно

деревня ждёт свой смертный час.

Ломали кости, рвали жилы,

но ни протестов, ни борьбы –

одно лишь "Господи, помилуй!"

и вера в праведность судьбы.

-

Поставьте памятник деревне!

На Красной площади в Москве!

Там будут старые деревья

и будут яблоки в траве…