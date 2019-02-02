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Новости. Общество
11:15, 02 Февраля 2019
фото: Столицы на Онего

В деревне Карелии закрыли единственный магазин

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В деревне Тулокса Олонецкого района закрылся единственный магазин, больше людям негде покупать продукты.

Как сообщили жители Тулоксы "Столице на Онего", 1 февраля у них закрылся единственный магазин.

"Все распродали, магазин закрыли, - рассказала местная жительница, - больше продукты нам покупать негде. Обещали автолавку, но не каждый день. По вторник, четвергам и субботам. Вот вчера приезжала в 12.00, купили кое-чего из продуктов, но цены кусаются. Например, песок сахарный у них 67 рублей, а в сетевых магазинах можно и за 42 купить. Ну какая бабушка до сетевого магазина за 20 км доберется?"

Пока местные жители находятся в растерянности, так как еще нет ясности, где конкретно будет останавливаться автолавка, куда и во сколько приходить, долго ли будут стоять и ждать покупателей.

Мы уже писали, что в деревне закрыли все: вначале школу, потом клуб, медпункт, библиотеку, почту, а теперь и магазин.

Вопрос о закрытии магазина освещался и на страницах местной газеты "Олония", но ситуацию спасти не удалось.

Николай Мельников "Поставьте памятник деревне"

 

Поставьте памятник деревне
на Красной площади в Москве,
там будут старые деревья,
там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата
с крыльцом, рассыпавшимся в прах,
и мать убитого солдата
с позорной пенсией в руках.

-

И два горшка на частоколе,
и пядь невспаханной земли,
как символ брошенного поля,
давно лежащего в пыли.

И пусть поёт в тоске и боли
непротрезвевший гармонист
о непонятной русской доле
под тихий плач и ветра свист.

-

Пусть рядом робко встанут дети,
что в деревнях ещё растут, –
в наследство им на белом свете
всё тот же чёрный, рабский труд.

Присядут бабы на скамейку,
и всё в них будет как всегда:
и сапоги, и телогрейки,
и взгляд потухший... в никуда.

-

Поставьте памятник деревне,
чтоб показать хотя бы раз
то, как покорно, как безгневно
деревня ждёт свой смертный час.

Ломали кости, рвали жилы,
но ни протестов, ни борьбы –
одно лишь "Господи, помилуй!"
и вера в праведность судьбы.

-

Поставьте памятник деревне!
На Красной площади в Москве!
Там будут старые деревья
и будут яблоки в траве…

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