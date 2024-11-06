В деревне Корбисельга в последний путь проводили погибшего на СВО земляка

Сергей Александрович Марин погиб 28 января 2024 года в ходе проведения спецоперации.

В деревне Корбисельга Эссойльского сельского поселения проводили в последний путь земляка, погибшего на СВО, сообщил в личном профиле депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук.



Стрелок, рядовой контрактной службы МО РФ Сергей Александрович Марин 1975 года рождения погиб 28 января 2024 года в ходе проведения специальной военной операции на Донецком направлении, под Клещеевкой.





«Искренние слова соболезнования родным и близким, друзьям и знакомым Сергея Александровича», — написал Леонид Лиминчук.