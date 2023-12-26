В деревне Мегрега завершили ремонт фельдшерско-акушерского пункта

Глава Минздрава Карелии рассказал об итогах.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения завершили ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Мегрега Олонецкого района. Об этом в личном профиле сообщил глава Минздрава Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, помещения, которые занимает ФАП, располагались в приспособленных помещениях и давно нуждались в ремонте.





Заменили все двери и дверные проемы, окна, провели косметический ремонт стен и потолков, установили светодиодные светильники и сантехническое оборудование. Кроме того, в помещениях выровняли стяжку пола, постелили новый линолеум. Отремонтировали бетонные ступени крыльца.





«ФАП обслуживает более 750 человек, в том числе более 140 детей из пяти населенных пунктов. С 2016 года на ФАПе работает фельдшер Евгения Юрьевна Андреева, о ней очень хорошо отзываются местные жители. Она не только профессионал своего дела, но и чуткий, неравнодушный человек», — написал Михаил Охлопков.