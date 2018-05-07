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Новости. Общество
16:34, 07 Мая 2018

В деревне Орзега прошло торжественное захоронение останков солдат Великой Отечественной войны

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В деревне Орзега Прионежского района прошла торжественная церемония захоронения останков 19-и героев Великой Отечественной войны, погибших под Петрозаводском.

Председатель объединения поисковых отрядов "Хранители" Надежда Брагина рассказала, что останки героев были найдены во многом благодаря работе, проделанной в архивах. Останки красноармейцев обнаружены в поисковом сезоне 2017 года на местах боёв Ленинградской дивизии народного ополчения вблизи станции Орзега. Подписанных личных вещей поисковикам обнаружить не удалось. На месте были найдены фрагменты прицела от миномёта, большое количество личных вещей, фрагментов вооружения РККА , большая звёздочка с головного убора (предположительно с фуражки офицерского состава), стрелянные гильзы. Некоторые из бойцов были одеты в яловые сапоги офицерского состава.

Найденные красноармейцы воевали здесь с сентября по октябрь 1941 года. В сражениях погиб командир генерал-майор Фёдор Павлович Судаков, позже перезахороненный на площади Ленина. Сейчас ведется кропотливая работа по установлению личности павших героев.

Почтить память павших пришли жители деревни, представители объединения поисковых отрядов "Хранители", казачества, администрации Прионежского района и правительства республики.

"Сегодня в Республике Карелия чуть меньше 600 участников Великой Отечественной войны, оставшихся в живых. Их нужно ценить, всё с большим вниманием относиться к нашим ветеранам. Но и, конечно, чтить память героев, павших на местах сражений", — сказал первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта РК Роман Голубев.

Слова благодарности и памяти сказали жители Орзеги, потомки героев, и самые юные граждане.

Литию в память о погибших провел иерей Евгений Барышев. После минуты молчания и захоронения воинов, почетный караул произвел оружейные залпы, а в небо присутствующими были запущены 19 воздушных шаров.

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