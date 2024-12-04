В деревне Рыпушкалицы горела квартира

Пожар ликвидировали восемь огнеборцев.

Вечером в четверг, 5 декабря 2024 года, на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что по адресу: д. Рыпушкалицы, ул. Полевая, д. 3 горит квартира № 2, рассказали в паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району.

Для ликвидации пожара привлекались 2 АЦ-60УРАЛ, ПЧ-35 по охране г. Олонец — 8 человек. Руководитель тушения пожара: заместитель начальника отряда.

Погибших и травмированных нет.