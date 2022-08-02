В деревне Войница Калевальского района установят новую более мощную дизельэлектростанцию

Правительство Карелии проведет корректировку Инвестиционной программы АО «Прионежская сетевая компания» для включения в нее затрат на замену старой ДЭС в населенном пункте.

С 1 июля 2022 года изменились ставки на технологическое присоединение к электрическим сетям. В соответствии с принятыми изменениями при подаче заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт заявитель должен оплатить не менее 50 % стоимости работ по созданию электросетевой инфраструктуры.

В деревне Войница Калевальского района потребители обеспечиваются электроснабжением за счет дизельной генерации, мощность которой ограничена, и в данный момент не позволяет подключать к электроэнергии новых потребителей. Дизельэлектростанцию обслуживает АО «Прионежская сетевая компания».

Поэтому в данный момент высокая стоимость технологического присоединения обусловлена необходимостью строительства воздушной линии электропередач протяженностью 35 км для подключения заявителя.

С учетом данного обстоятельства Министерством строительства, ЖКХ и энергетики совместно с администрацией Калевальского района и АО «Прионежская сетевая компания» будет проведен анализ потенциальных потребителей электроэнергии и необходимой дополнительной мощности в деревне Войница, с целью корректировки инвестиционной программы АО «Прионежская сетевая компания» в части включения в нее на 2023 год затрат на замену дизельного генератора на более мощный.

Это позволит обеспечить электроэнергией новых потребителей деревни и значительно снизит стоимость подключения.

Напомним, что, кроме деревни Войница, в данный момент АО «ПСК» обслуживает дизельные электростанции, расположенные в Кондопожском муниципальном районе (деревни Юстозеро и Линдозеро), в Муезерском муниципальном районе (поселки Реболы и Кимоваары), Сегежском муниципальном районе (поселки Валдай, Полга и Вожмоозеро).