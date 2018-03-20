15:49, 20 Марта 2018
В десятке лучших работодателей РФ оказались пять компаний с подразделениями в Карелии
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Компания HeadHunter (hh.ru) представила "Рейтинг работодателей России", в который вошли 100 лучших компаний с точки зрения работы с персоналом.
При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по трем показателям: мнения соискателей, ищущих работу; мнения сотрудников компаний; экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом.
Из тех компаний, которые имеют подразделения в Карелии, в топ-10 вошли госкорпорация "Росатом", 2ГИС, "Билайн", Coca-Cola, Райффайзенбанк.
Подробносьти - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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