В десятке лучших работодателей РФ оказались пять компаний с подразделениями в Карелии

Компания HeadHunter (hh.ru) представила "Рейтинг работодателей России", в который вошли 100 лучших компаний с точки зрения работы с персоналом.

При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по трем показателям: мнения соискателей, ищущих работу; мнения сотрудников компаний; экспертная оценка эффективности работы департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом.

Из тех компаний, которые имеют подразделения в Карелии, в топ-10 вошли госкорпорация "Росатом", 2ГИС, "Билайн", Coca-Cola, Райффайзенбанк.

Подробносьти - на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".