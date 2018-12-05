В детсад Карелии поставляли продукты без документов

Детский сад в Прионежском районе получал продукты без оформления ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в Россельхознадзоре.

В сентябре в Управление Россельхознадзора по Карелия пришло обращение с информацией о том, что в один из детских садов Прионежского района поступала животноводческая продукция без ветеринарных сопроводительных документов.

В ходе проверки информация была подтверждена. Было установлено, что детский сад получает по договору от индивидуального предпринимателя продукты без документов: говядину, рыбу, куриное яйцо, куриные тушки и грудки.

Образовательная организация получила штраф в размере 10 тысяч рублей. Работник дошкольного учреждения, ответственный за прием продуктов питания и работу с ФГИС "Меркурий", с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 рублей, и индивидуальный предприниматель с назначением наказания в виде предупреждения.