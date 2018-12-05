Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:01, 05 Декабря 2018
фото: Pixabay

В детсад Карелии поставляли продукты без документов

Загрузка...

Детский сад в Прионежском районе получал продукты без оформления ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в Россельхознадзоре.

В сентябре в Управление Россельхознадзора по Карелия пришло обращение с информацией о том, что в один из детских садов Прионежского района поступала животноводческая продукция без ветеринарных сопроводительных документов.

В ходе проверки информация была подтверждена. Было установлено, что детский сад получает по договору от индивидуального предпринимателя продукты без документов: говядину, рыбу, куриное яйцо, куриные тушки и грудки.

Образовательная организация получила штраф в размере 10 тысяч рублей. Работник дошкольного учреждения, ответственный за прием продуктов питания и работу с ФГИС "Меркурий", с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 рублей, и индивидуальный предприниматель с назначением наказания в виде предупреждения.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рина
2018-12-05 14:20:18
Штрафы просто смех,т.е. травите детей дальше,500 р. выпишем штрафчик и ....
deep
2018-12-05 14:20:10
А посадки где?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
05.12.2018, 12:17
СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали
28.11.2018, 06:40
ГИБДД оштрафовала на 100 тысяч рублей участников кортежа, нагло проехавших по Петрозаводску
28.11.2018, 11:22
Родственники не могут получить тело умершего в Дубае жителя Петрозаводска

Аналитика

04.12.2018 10:51
Обществоведение
Суоярви в дерьме 5
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
"Первый трактор пустим – это политика" 8
03.12.2018 10:45
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 5
30.11.2018 13:03
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 4
28.11.2018 13:52
Вся аналитика

Чтиво

04.12.2018 16:05
Личное мнение
Не в коня корм 7
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
Катаракта у всех впереди. Что делать?
30.11.2018 14:54
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

"STARПерцы" провели эфир из Петрозаводска на всю страну
Сегодня 10:46
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»