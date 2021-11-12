В детской поликлинике Петрозаводска каждый день наблюдаются 100 детей, больных коронавирусом (ВИДЕО)

Главный врач Городской детской больницы Надежда Дрейзис рассказала о заболеваемости коронавирусом среди детей.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня вместе со сводкой о коронавирусе разместил видеообращение главного врача Городской детской больницы Надежды Дрейзис.

Надежда Дрейзис отметила, что уже больше полутора лет мы живем в условиях пандемии COVID-19, и в последнее время отмечается рост этой инфекции среди детей.

«В нашей поликлинике в последние два месяца каждый день мы наблюдаем больше 100 ребятишек с этой инфекцией. На данный момент специфического лечения от этой инфекции не существует. Есть только специфическая профилактика — это вакцинация. Давайте позаботимся о нашем подрастающем поколении. Вакцинация это единственная защита наших детей», — сказала Надежда Дрейзис.