В Детскую республиканскую больницу Карелии пришло новое оборудование

Анализатор поможет выполнить диагностику меньше, чем за минуту.

В Детскую республиканскую больницу поступило новое оборудование – автоматическая система для лабораторной диагностики и мониторинга аллергии, бронхиальной астмы, целиакии, ревматоидного артрита и аутоиммунных заболеваний. Оборудование приобретено за счет средств учреждения.

В лаборатории ежедневно проводятся около 1200 исследований по гематологическим, общеклиническим, биохимическим, иммунологическим методикам. Хорошее приборное обеспечение позволяет выполнять лабораторную диагностику и скрининговые тесты быстро и качественно, помогает специалистам своевременно назначать или корректировать лечение.

– Время получения результата на новом анализаторе – не более минуты. Это особенно важно для детей из районов Карелии: им не нужно ждать в течение недели и повторно приезжать в Петрозаводск. Кроме того, в данной системе можно использовать капиллярную кровь – из пальца, – рассказала врач клинико-диагностической лаборатории Детской республиканской больницы Елена Петеева.