В дома петрозаводчан вернулось тепло

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На магистральном трубопроводе на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова устранено повреждение, сообщили в РКС Петрозаводска.
Аварию устранили раньше заявленного времени. Тепло уже возвращается в дома петрозаводчан.
Напомним, сегодня проводились плановые ремонтные работы на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова.
Работы были назначены на 26 декабря в связи с повышением температуры воздуха.
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