В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске откроется выставка детских работ, посвященных Александру Невскому

В экспозиции представят детские рисунки, ставшие победителями художественного конкурса Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

В Петрозаводском доме-интернате для ветеранов откроется выставка детских работ, признанных победителями художественного конкурса «Александр Невский: воин и молитвенник». Конкурс проводила Петрозаводская и Карельская епархия Русской православной церкви, а посвящен он был 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, который считается в РПЦ святым.

Как рассказали в информационном отделе епархии, всего на конкурс было прислано 85 детских рисунков, выполненных акварелью, гуашью, чернилами, карандашами, фломастерами и пастелью. Из них жюри, которое возглавил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, отобрало 14 работ-победителей.