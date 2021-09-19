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В доме ребенка в Петрозаводске воспитанникам предназначались опасные продукты

Новости. Общество
16:10, 20 Сентября 2021
фото: © obyektiv.press

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Прокуратура нашла опасные продукты в петрозаводском доме ребенка с нарушениями психики, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Петрозаводская прокуратура проверила ГКУЗ РК «Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». В ходе проверки было установлено, что продукты питания, предназначавшиеся для воспитанников учреждения, хранились ненадлежащим образом.

В частности, были обнаружены продукты питания — яйца и мясо — на которых отсутствовали сопроводительные документы.

В отношении должностного лица учреждения было возбуждено административное дело, которое закончилось для виновного штрафом. Выявленные нарушения были устранены.

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