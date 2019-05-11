В ДТП на "Коле" пострадал 4-летний ребенок

Авария произошла вечером 10 мая на 270 км автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.30 водитель фургона допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с BMW Х6.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля BMW: 36-летняя женщина и 4-летний мальчик.