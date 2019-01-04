В ДТП на трассе "Кола" в Карелии пострадала девушка

Авария произошла в минувшие сутки в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 3 января, в 12.30 на 741 км автодороги "Кола" Сегежского района 40-летняя водитель Chevrolet Cruze неправильно выбрала дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении автомобиля KIA Ceed, произошло столкновение.

21-летняя пассажирка KIA, жительница Санкт-Петербурга, получила ушибы. Ей назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.