В ДТП на трассе в Карелии погиб водитель загоревшегося УАЗа

Смертельное ДТП произошло сегодня под Янишполем, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем, 9 января в 15.00 на 461 км автодороги "Кола", под Янишполем, на трассе произошло лобовое столкновение автомобиля Mitsubishi Pajero и УАЗ ("буханка").

От удара УАЗ выбросило в кювет, где он перевернулся и загорелся.

В результате погиб водитель УАЗа, второму участнику аварии из Mitsubishi Pajero оказана медицинская помощь.

Подробности происшествия выясняются.

На месте происшествия работают сотрудник ГИБДД и врачи скорой помощи.