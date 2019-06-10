В ДТП в Карелии пострадал 14-летний мотоциклист без прав

ДТП произошло поздним вечером 9 июня в Заозерье, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 23.25 14-летний мотоциклист оказался под колесами автомобиля Nissan Murano. ДТП произошло в с. Заозерье на ул. Заозерской у д. 15. У подростка не было водительских прав.

По информации ГИБДД, виновником ДТП стала водитель иномарки, 31-жительница Краснодара, так как не убедилась в безопасности при совершении разворота.

Подросток получил травмы и был доставлен в ДРБ Петрозаводска.