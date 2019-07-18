В ДТП в Карелии пострадала девушка

ДТП произошло 15 июля в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.

В понедельник Октябрьском шоссе, 33 произошло столкновение между двумя транспортными средствами.



Водитель автомобиля ВАЗ-2115 столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze.



В результате происшествия пострадала 24-летняя пассажирка Chevrolet, которая после ДТП самостоятельно обратилась за медицинской помощью.