В ДТП в Карелии пострадала девушка

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ДТП произошло 15 июля в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.
В понедельник Октябрьском шоссе, 33 произошло столкновение между двумя транспортными средствами.
Водитель автомобиля ВАЗ-2115 столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze.
В результате происшествия пострадала 24-летняя пассажирка Chevrolet, которая после ДТП самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
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