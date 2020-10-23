В ДТП в Петрозаводске пострадал 81-летний водитель – виновник аварии (видео)

В ГИБДД из медицинского учреждения поступило сообщение о водителе, получившем травмы в ДТП.

По сообщению Госавтоинспекции, дорожная авария произошла 17 октября в Петрозаводске на Комсомольском проспекте в районе дома 8.

В 18:25 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 при выполнении разворота не предоставил преимущества в движении автомобилю "Фольксваген Поло" под управлением 19-летнего водителя.

В результате "Фольксваген" врезался в "Жигули" сзади.

Происшествие зафиксировала видеокамера "Ситилинк".

Впоследствии пенсионер обратился за медицинской помощью, ему назначено лечение.