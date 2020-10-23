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В ДТП в Петрозаводске пострадал 81-летний водитель – виновник аварии (видео)

Новости. Происшествия
10:21, 24 Октября 2020
фото: Ситилинк
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В ГИБДД из медицинского учреждения поступило сообщение о водителе, получившем травмы в ДТП.

По сообщению Госавтоинспекции, дорожная авария произошла 17 октября в Петрозаводске на Комсомольском проспекте в районе дома 8.

В 18:25 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 при выполнении разворота не предоставил преимущества в движении автомобилю "Фольксваген Поло" под управлением 19-летнего водителя.

В результате "Фольксваген" врезался в "Жигули" сзади. 

Происшествие зафиксировала видеокамера "Ситилинк".

Впоследствии пенсионер обратился за медицинской помощью, ему назначено лечение.

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Комментарии

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кир
2020-10-24 10:36:11
Они ещё ого-го. Так считают. Права отобрать.
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