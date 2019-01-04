В ДТП в Петрозаводске пострадал водитель иномарки

Авария произошла утром минувшего дня на Набережной Варкауса, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В четверг, 3 декабря, в 11.00 водитель Skoda Octavia не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль Mitsubishi Lancer.

Пострадал водитель автомобиля Mitsubishi. Ему назначено амбулаторное лечение.