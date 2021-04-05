В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде

Ранее в социальные сети попал видеоролик, где девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina.

Всего местная полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве России.

"Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях", — рассказал собеседник агентства.

Девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Также их могут обязать выплатить штраф — пять тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей) и 50 тысяч дирхамов (более миллиона рублей) соответственно.

При этом представитель генконсульства не исключил, что в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан власти могут помиловать моделей.