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В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде

Новости. Общество
23:30, 05 Апреля 2021
фото: pixabay.com / Olgaozik
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Ранее в социальные сети попал видеоролик, где девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina.

Всего местная полиция взяла под стражу 40 человек, участвовавших в фотосессии. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве России.

"Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная — за участие в развратных действиях", — рассказал собеседник агентства.

Девушкам грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору съемок — до полутора лет. Также их могут обязать выплатить штраф — пять тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей) и 50 тысяч дирхамов (более миллиона рублей) соответственно.

При этом представитель генконсульства не исключил, что в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан власти могут помиловать моделей.

 
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Комментарии

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Ворона
2021-04-05 23:48:16
Наши то привыкли к своему бардаку и с голой задницей двигаться вверх,один дом-2 чего стОит!?! А там законы работают! Там "субботников" не отделаться.....хи,хи...
nae
2021-04-05 23:47:53
Забыли, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят?
Гость
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