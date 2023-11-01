В двух парках Петрозаводска модернизировали освещение в рамках программы «Комфортная городская среда»

Благоустроили зону отдыха Побережного парка и часть Лососинского парка.

В Побережном и Лососинском парках модернизировали освещение, сообщили в паблике петрозаводской администрации 1 ноября. Работы выполнило муниципальное унитарное предприятие «Петрозаводские энергетические системы».



В мэрии рассказали, что на спуске к Побережному парку и площадке для выгула собак в Лососинском парке установили опоры освещения высотой от семи до девяти метров, светодиодные светильники мощностью от 50 до 70 ватт. Кроме того, сотрудники МУППЭС смонтировали новую воздушную линию.





Как отметили в источнике, зона отдыха Побережного парка и часть Лососинского парка благоустроены в этом году по программе «Комфортная городская среда».

На территории Побережного парка установили шезлонги и навес с качелями. Часть покрытия в парке вымостили плиткой, а у воды обустроили деревянную террасу из лиственницы. В Лососинском парке оборудовали тренировочный комплекс для дрессировки собак, убрали аварийные деревья и заброшенное бетонное сооружение.