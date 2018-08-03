В двух районах Петрозаводска появится освещение

Администрация Петрозаводска сообщает о планах организации нового освещения в Центре и на Перевалке.

Как информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска, в ближайшее время начнется монтаж светильников вдоль Неглинской набережной от улицы Дзержинского до спортивного комплекса "Луми" и в районе Кимасозерского проезда на Перевалке.

Когда планируется установить фонари, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".