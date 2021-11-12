В двух районах Петрозаводска власти убирают гаражи

Администрация города предупредила о демонтаже 19 ноября незаконно установленных гаражей на Зареке и Перевалке.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, владельцев гаражей, расположенных у дома № 7 по улице Софьи Ковалевской, а также у дома № 18 по улице Чернышевского, информируют о сносе построек.

Земельные участки будут освобождаться 19 ноября с 9.00 до 17.00.

Ранее в администрации города объяснили порядок ликвидации несанкционированных построек в Петрозаводске — их демонтаж оплатят владельцы гаражей.