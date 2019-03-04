В двух школах Петрозаводска выявили нарушения при начислении зарплаты

Контрольно-счетная палата (КСП) Петрозаводска выявила нарушения при начислении зарплаты и неэффективные бюджетные расходы в двух школах города.

В числе учреждений, вызвавших претензии КСП, в отчете фигурируют школы №35 и №43.

В ходе выборочной проверки материальных запасов школы №35 установлено приобретение объектов нефинансовых активов при отсутствии потребности в них. Неэффективные расходы составили 301,5 тысяч рублей.

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