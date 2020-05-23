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"В эру Инстаграма и социальных сетей в пластической хирургии появилось много обмана"

Новости. Общество
16:43, 24 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
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Пластический хирург из Петрозаводска Александр Зайцев рассказал, как не стать жертвой пластической хирургии.

"В нашей сфере, в нашем профессиональном сообществе, как и в любом другом, есть хорошие люди, и есть плохие, есть специалисты с высокой квалификацией, а есть с низкой, которые берутся за операции, делают их некачественно, и потом пытаются уйти от ответственности", - сказал Александр Зайцев.

"Чтобы не стать жертвой обманщиков, мой совет: выбирайте пластического хирурга на основании реальных отзывов и реальных работ. К сожалению, в эру Инстаграма и социальных сетей в пластической хирургии появилось много обмана. Для того, чтобы привлечь клиентов, некоторые используют фотошоп – закрашивают рубцы, изменяют форму тела и т.д. Все эстетические недостатки после операции прикрывают, шлифуют, и только такой результат выкладывают в Сеть", - пояснил он.

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кир
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