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Новости. Происшествия
14:15, 12 Декабря 2018
фото: alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

В Эссойле закрыли детсады и школу из-за отсутствия воды

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В поселке Карелии произошла авария на водозаборе, сообщили в администрации Эссойльского поселения.

В Эссойле с утра нет воды. Два детсада и школа сегодня не работают. 

Глава поселения сообщил "Столице на Онего", что ситуация находится под контролем. Андрей Ореханов рассказал, что как только поступила информация об аварии на водозаборе, было собрано совещание, на котором присутствовали пожарные и представители теплоснабжающей организации.

Председатель заверил, что отопление в поселении не отключат. Если будет необходимость, то пожарные будут доставлять воду в котельные. 

В Пряжинской администрации сказали, что для устранения аварии везут новое оборудование. Правда ли это, глава не знает, но надеется лучшее. 

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