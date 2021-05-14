В этом году предприятия Карелии допустили почти полтысячи нарушений ветеринарного контроля

При мониторинге системы «Меркурий» специалисты Россельхознадзора выявили 481 нарушение, сообщили на сайте ведомства.

В период с 1 января по 12 мая 2021 года в ходе мониторинга системы «Меркурий» специалисты управления Россельхознадзора обнаружили 481 нарушение, допущенное предприятиями.

Очень частым нарушением является несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов на товар.

Гашение ветеринарного сопроводительного документа — это процедура, подтверждающая получение товара и его соответствие заявленному в документах. При несвоевременном гашении документов сложнее отследить появление некачественной продукции.

В адрес допустивших нарушения предприятий были выданы предупреждения и составлены административные протоколы.