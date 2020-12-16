В этом году центр соцобслуживания никак не может собрать новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек

Центр "Попечение" объявил о продление сроков сбора подарков для одиноких пенсионеров до 31 декабря.

В паблике "Старость в радость" сообщается, что в социальный центр "Попечение" уже звонят с районов и с надеждой спрашивают о подарках для пенсионеров.

"В районы мы распределяет подарки после того, как укомплектуем дом ветеранов. Там 200 человек. На сегодняшний день у нас 84 подарка. Такого масштабного провала акции ещё не было за все 10 лет её существования", - написали организаторы и попросили всех, кто имеет возможность, сделать доброе дело.

"Пожалуйста, приносите ваши подарки в центр "Попечение", на Вольную, 1 с 10.00 до 13.00 ежедневно или в магазин "Букинист" в часы работы магазина, - сообщают активисты в паблике. - Если в предыдущие годы мы заранее закрывали сбор, то в этом году, вынуждены продлить акцию до 30 декабря".

В качестве подарка принимаются:

- Календарь

- Пачка необычного чая (с фруктовыми или травяными добавками)

- Сладости( на фруктозе, но можно и обычные)

- Носочки мужские( от 40 размера) и женские (от 37 размера)

- Тапочки мужские и женские( постарайтесь выбрать такие, которые удобно надевать самостоятельно и носить пожилым людям)

- Чашки и кружки (не обязательно с новогодней тематикой)

- Аксессуар для украшения интерьера (небольшая гирлянда, фигурка соответствующей тематики, маленькая ёлочка и т.д.)

Также можно добавить к списку то, что вам хочется.

Организаторы просят не класть уже использованных вещей: все-таки это подарок.

Все вышеперечисленное нужно упаковать в красивый пакетик и подписать для дедушки подарок или для бабушки, но так, чтобы эту надпись можно было отклеить при сортировке, если хотите положить открыточку с пожеланиями, кладите именно внутрь.