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В федеральном центре поддержали инициативу парламента Карелии выделять бесплатные путевки медикам, борющимся с коронавирусом

Новости. Общество
12:00, 02 Октября 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
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Депутаты Законодательного собрания предложили обеспечить бесплатными путевками на отдых и оздоровление тех медиков, кто лечит больных коронавирусной инфекцией непосредственно в стационарах, а также их детей и детей, переболевших COVID-19.

Напомним, авторами инициативы выступили председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, первый вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник, депутаты Лариса Жданова, Алексей Хейфец, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий, Галина Гореликова и Марина Гуменникова. Обращение к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой было принято в июле парламентом Карелии. Аналогичное обращение Элиссан Шандалович направил секретарю генерального совета партии "Единая Россия".

Предложение карельских парламентариев получило поддержку министерства здравоохранения и министерства просвещения России, сообщается в письме руководителя Центрального исполкома партии Александра Борисова, которое поступило на имя Элиссана Шандаловича.

В документе отмечается, что секретарь генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность поддержать инициативу и дать поручение о ее реализации.

"Очень рад, что наше предложение встретило понимание и поддержку на высоком уровне. Медицинские работники самоотверженно, многие в круглосуточном режиме, трудятся, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Благодаря их труду наша система здравоохранения справляется с этим сложнейшим новым вызовом. Но при этом врачи и медперсонал, особенно те, кто работает в стационарах с больными COVID-19, неделями находится в госпиталях, в отрыве от близких, испытывают колоссальную психоэмоциональную и физическую нагрузку. И мы убеждены, что медработники, а также их дети, должны иметь возможность отдохнуть за счет государства", – сказал спикер парламента Элиссан Шандалович.

По словам председателя Законодательного собрания Карелии, не менее важно обеспечить бесплатное оздоровление и для детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, поскольку ее влияние на детский организм, с его еще формирующейся иммунной защитой, до конца не изучено.

"Надеемся, что в ближайшее время на уровне правительства России будут приняты соответствующие решения о реализации инициативы. Это станет еще одной мерой поддержки и для медицинских работников, и для семей с детьми, столкнувшихся с новым опасным заболеванием", – отметил Элиссан Шандалович.

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