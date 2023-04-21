В Финляндии готовятся к нашествию крыс

Глобальное потепление влияет на рост численности грызунов, уверены финские ученые.
Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», специалисты Хельсинкского университета прогнозируют увеличение в Финляндии численности крыс. Ученые считают, что это связано с глобальным потеплением. Если в холодные зимы в Суоми большая часть грызунов погибает, то потепление приведет к росту крыс.
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