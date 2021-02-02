В Финляндии из-за коронавируса скупают медные маски

Финские исследователи считают их более эффективным средством защиты, чем обычные хирургические маски.

В последние недели в Финляндии наблюдается спрос на маски, содержащие ионы меди. Как отмечает Yle, во многих аптеках страны их полностью раскупили.

Финские исследователи считают, что медные хирургические маски могут самоочищаться, а используемые в них ионы меди также предотвращает прилипание вируса к новой поверхности. Медики Финляндии предполагают, что специальные защитные средства, такие как медные маски, позволят более эффективно препятствовать распространению вирусов, чем обычные хирургические маски.