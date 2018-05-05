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Новости. Общество
10:45, 05 Мая 2018

В Финляндии нашлись победители рекордного выигрыша в 90 млн евро

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Обладатели рекордного джекпота в 90 миллионов евро обнаружились, каждый из четырех победителей получит по 22,5 миллиона.

Крупнейший выигрыш в лотерею за всю историю Финляндии, который составил 90 миллионов евро, наконец-то нашел своих обладателей. На этой неделе его получили четыре человека, купившие заветный купон в гипермаркете "Призма" городка Лоймаа на юго-западе страны, сообщает Yle.

Каждый из победителей лотереи "Евроджекпот" получит по 22,5 миллиона евро. До этого рекордная сумма, доставшаяся одному счастливчику, составляла 46,5 миллион.

Компания не разглашает ни возраст, ни пол победителей, ссылаясь на вопросы безопасности. Принесший победу розыгрыш европейской лотереи состоялся в феврале, и до начала мая обладатели купона не объявлялись. По словам представителя Veikkaus, в случае, если бы победитель не был обнаружен, деньги вернулись бы в международный фонд "Евроджекпота" и не остались бы в Финляндии.

Четверо новоиспеченных миллионера не рассказали, где они хранили заветный купон. В качестве причины такого долгого ожидания они назвали необходимость сжиться с мыслью о таком крупном выигрыше.

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