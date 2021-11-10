В числе лидеров – основатели компании, занимающейся разработкой мобильных игр.

В Финляндии обнародовали имена самых богатых граждан страны. Как пишет Yle, в нынешнем году список людей с самыми высокими доходами возглавил Микко Кодисоя, который известен как один из основателей компании Supercell, занимающейся разработкой мобильных игр. Его налогооблагаемый прошлогодний доход составил 93,5 миллиона евро.

Вторую строчку в списке занял исполнительный директор Supercell Илкка Паананен с доходом в 86,7 миллиона евро. А замыкает тройку самых богатых граждан Финляндии наследник компании по производству лифтов Kone и один из крупных акционеров фирмы Cargotec Хейкки Херлин, налогооблагаемый доход которого в 2020 году составил 28,3 миллиона евро.