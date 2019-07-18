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Новости. Экономика
09:34, 18 Июля 2019
фото: Miina Sillanpa / Yle

В Финляндии планируется строительство гигантского торгового центра на границе с Россией

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Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов евро.

В приграничном муниципалитете Виролахти на юго-востоке Финляндии намечено возведение гигантского торгового центра, рассчитанного на российских туристов. Как сообщила финская телекомпания Yle, бизнесмен Сергей Ананьев планирует получить разрешение на строительство шопинг-центра  в конце сентября-начале октября.

По словам бизнесмена, в торговом центре площадью 18 тысяч квадратных метров появится как минимум один продуктовый магазин, а также большое количество специализированных бутиков. Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов евро.

Новый торговый центр расположится вблизи от одного из наиболее популярных пунктов пересечения российско-финляндской границы Ваалимаа. Как отмечает Yle, за этот год  в Ваалимаа уже побывало 600 тысяч путешественников, большинство из которых – шопинг-туристы из России. Торговый центр в Виролахти предполагается открыть к рождественскому сезону в следующем году.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-07-18 11:05:10
А где заработал эти 20 миллионов евро бизнесмен Сергей Ананьев?
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