В Финляндии планируется строительство гигантского торгового центра на границе с Россией

Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов евро.

В приграничном муниципалитете Виролахти на юго-востоке Финляндии намечено возведение гигантского торгового центра, рассчитанного на российских туристов. Как сообщила финская телекомпания Yle, бизнесмен Сергей Ананьев планирует получить разрешение на строительство шопинг-центра в конце сентября-начале октября.

По словам бизнесмена, в торговом центре площадью 18 тысяч квадратных метров появится как минимум один продуктовый магазин, а также большое количество специализированных бутиков. Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов евро.

Новый торговый центр расположится вблизи от одного из наиболее популярных пунктов пересечения российско-финляндской границы Ваалимаа. Как отмечает Yle, за этот год в Ваалимаа уже побывало 600 тысяч путешественников, большинство из которых – шопинг-туристы из России. Торговый центр в Виролахти предполагается открыть к рождественскому сезону в следующем году.