В Финляндии поставлен рекорд явки на российские выборы

Свой голос на президентских выборах 18 марта отдал 5341 человек.

Как сообщает посольство РФ в Хельсинки, это абсолютный рекорд за всю историю проведения российских выборов в Финляндии. В выборах депутатов Госдумы в 2016 году участвовали 1,6 тысяч человек, в предыдущих президентских выборах 2012 года – около 3 тысяч, рассказывает Русская служба Yle.

На прошедших выборах российского президента в Финляндии проголосовал 5341 человек. Всего в стране проживает около 30 тысяч граждан России, однако голосовать могли не только находящиеся здесь на постоянной основе, но и туристы. По утверждению посольства, это рекордная цифра за всю историю проведения российских выборов в Финляндии.

Явка в Финляндии заметно увеличилась по сравнению с президентскими выборами шестилетней давности. Тогда на участки пришло около трех тысяч человек, а вчера уже в 16 часов проголосовало 3869 избирателей. Правда, в этом году было опробовано нововведение: досрочное выездное голосование в нескольких городах, где нет дипломатических представительств Российской Федерации.