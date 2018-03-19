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Новости. Общество
15:59, 19 Марта 2018

В Финляндии поставлен рекорд явки на российские выборы

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Свой голос на президентских выборах 18 марта отдал 5341 человек.

Как сообщает посольство РФ в Хельсинки, это абсолютный рекорд за всю историю проведения российских выборов в Финляндии. В выборах депутатов Госдумы в 2016 году участвовали 1,6 тысяч человек, в предыдущих президентских выборах 2012 года – около 3 тысяч, рассказывает Русская служба Yle.

На прошедших выборах российского президента в Финляндии проголосовал 5341 человек. Всего в стране проживает около 30 тысяч граждан России, однако голосовать могли не только находящиеся здесь на постоянной основе, но и туристы. По утверждению посольства, это рекордная цифра за всю историю проведения российских выборов в Финляндии.

Явка в Финляндии заметно увеличилась по сравнению с президентскими выборами шестилетней давности. Тогда на участки пришло около трех тысяч человек, а вчера уже в 16 часов проголосовало 3869 избирателей. Правда, в этом году было опробовано нововведение: досрочное выездное голосование в нескольких городах, где нет дипломатических представительств Российской Федерации.

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Комментарии

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Бриг
2018-03-19 16:04:36
Сколько же там болтается наших граждан , выписывать надо таких и лишать гражданства .Может тогда задумаются где на самом деле живут.
кир
2018-03-19 16:12:59
Бриг, они квартиры имеют у нас и сдают их. Никаких другого гражданства быть не должно.
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