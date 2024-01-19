В Финляндии построят ещё один забор из колючей проволоки на границе с Россией

По словам финских властей, новая преграда должна создать впечатление, что пробраться через границу Евросоюза сложно.

Финляндия установит на границе с Россией дополнительные временные заграждения из «колючей проволоки НАТО», чтобы создать видимость сложностей с проникновением в ЕС через страну, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на издание Yle.

Речь идет об особо прочной металлической проволоке с лезвиями. Цель появления дополнительных временных заграждений — предотвращение попыток незаконного перехода границы. Их точное расположение и структура не раскрывается, указано, что это лишь один способ помешать нарушителям.

Погранслужбы не раскрывают детали своей работы, однако сообщается, что "проволоку НАТО" дополнит мониторинг с помощью летательных аппаратов и других заграждений, а также патрулирование. На границе также работают камеры видеонаблюдения, задействовано около 200 пограничных собак.

Ясно, что обнести колючей проволокой всю сухопутную 1300-километровую границу с Россией невозможно. Тем более, приграничная полоса в Финляндии основном малонаселенна и имеет сложные природные условия. Порядка 70 процентов территории занимают смешанные и хвойные леса, а 10 процентов приходится на водные объекты.

По словам эксперта Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкки Саволайнена, проволока призвана создать впечатление, что пробраться в Евросоюз через границу с Финляндией сложно. "Да, это серьезное препятствие. Его нельзя так просто преодолеть", — цитирует его издание.

При этом Финляндия по-прежнему намерена строить стационарный забор на границе с Россией. Строительство должно начаться в начале весны и продлится до 2026 года. Осенью прошлого года появился трехкилометровый тестовый участок в Иматре. Общая длина забора составит 200 километров, его стоимость оценивается в 380 миллионов евро.