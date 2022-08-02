В Финляндии предложили ввести для россиян новый тип визы

В целом Кабмин Финляндии предполагает сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз в 10 раз.

Как сообщило агентство ТАСС, правительство Финляндии утвердило предложение МИД о сокращении числа выдаваемых туристических виз для россиян в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел республики Пекка Хаависто по итогам совместного заседания правительства и парламента.

«Ограничения вступят в силу с начала сентября», — сказал он.

Кабмин Финляндии предложил также ввести новый тип гуманитарной визы для россиян для облегчения поездок гражданским активистам и журналистам.