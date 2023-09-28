В Финляндии предупредили о конфискации российских автомобилей, стоящих в аэропорту

Припаркованные у аэропорта Хельсинки автомобили россиян могут изъять.

Власти Финляндии могут изъять автомобили, припаркованные на парковке аэропорта Хельсинки в течение длительного времени. Об этом рассказали РБК в пресс-службе компании Finavia, которая управляет финскими аэропортами.

В компании объяснили, что автомобили можно оставить на парковках у аэропортов максимум на 45 дней, при этом место для машины должно быть заранее зарезервировано. В случае необходимости оставить транспортное средство у аэропорта на более длительный срок нужно связаться со службой информации Finavia.

«Если автомобиль был припаркован в аэропорту Хельсинки в течение длительного периода времени без уведомления, и мы не можем связаться с владельцем, мы уведомим об автомобиле Управление парковки города Вантаа [входит в агломерацию Хельсинки]. Город Вантаа вывозит автомобили из аэропорта Хельсинки и затем несет ответственность за их хранение», — рассказали в пресс-службе Finavia.

В случае, если владелец автомобиля не объявится, право собственности на машину перейдет к властям Вантаа. «Эта политика одинакова для всех наших клиентов», — отметили в Finavia.

Ранее директор Finavia по парковкам Юкка Исомяки заявил Yle, что машины стоят на парковке у аэропорта Хельсинки «неделями и месяцами». «Если вы просто подъезжаете на своем автомобиле к шлагбауму и попадаете на парковку, вы можете выехать из нее в любое время. Оплата производится при выезде», — сказал он.

Как пишет Yle, парковка в корпусе Р1, который расположен ближе всего к терминалу, стоит 186 € в неделю, в Р2 — 136. € По данным издания, всего на этих парковках находится пять российских автомобилей. Большинство машин с российскими номерами припаркованы в корпусах P3 или P5, где парковка стоит 79 €–88 в неделю. В конце сентября там стояли 78 машин.