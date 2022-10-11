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В Финляндии пригрозили отобрать имущество у россиян

Новости. Общество
10:29, 18 Октября 2022
фото: © fazenda-idea.ru

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Глава Минобороны Финляндии заявил, что в случае необходимости власти экспроприируют имущество, приобретенное россиянами в стране.

В случае необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в Финляндии, заявил в интервью газете Aamulehti министр обороны страны Антти Кайкконен. Об этом сообщает издание РИА Новости.

По его словам, эта мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства».

«Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует», — подчеркнул Кайкконен.

При этом глава ведомства не смог ответить на вопрос, рассматривается ли это решение сейчас.

«Не могу это комментировать, но могу подтвердить, что преимущественное право покупки уже применялось», — отметил глава Минобороны Финляндии.

Тем не менее Кайкконен добавил, что не все сделки россиян с недвижимостью в стране «представляют собой риски для безопасности».

В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов, которые, по мнению Хельсинки, угрожают отношениям страны с другими государствами. Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.

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